Глава МИОР: инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева отметила ключевые приоритеты государственной политики, действующие с первых дней независимости Казахстана, сообщает zakon.kz.

Глава МИОР подчеркнула, что ключевыми приоритетами государственной политики остаются вопросы внутриполитической стабильности и межэтнического согласия.

Именно эти факторы стали залогом успеха и всех достижений страны за последние 30 лет. Но эти приоритеты не статичны и их реализация возможна только при постоянном и конструктивном диалоге общества и власти. Поэтому мы в поисках того, чтобы этот диалог не просто не прерывался, а находил совершенствование в виде новых форм и каналов взаимодоверия. Тому яркое свидетельство – созданный при Президенте Национальный совет общественного доверия, который за время своей работы полностью оправдал ожидания общества, – написала министр в социальных сетях.

Аида Балаева подчеркнула, что это не только мощный консультативно-совещательный ресурс, а сильная и эффективная структура с большим интеллектуальным потенциалом. Где генерируются новые импульсы для эффективной реализации реформ, озвученных в предыдущих Посланиях Президента.

Министр обратила внимание, что в своем третьем обращении народу Глава государства также акцентировал внимание на реформах, озвученных в прошлых посланиях.

При этом надо отметить успешный опыт реализации пакета политических реформ, инициированных Президентом с трибуны НСОД, благодаря которому был решен ряд важнейших общественно-политических и социально-правовых задач. К примеру, успешными признаны выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, которые прошли в 14 регионах Казахстана на 1 847 избирательных участках, где казахстанцы избрали 730 акимов из 2 297 кандидатов. Только тот факт, что акимами избрано 627 кандидатов от партии, в том числе от партий "Ауыл", "Ак жол", НПК, АDAL, говорит о том, что инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества в целом, – отметила Аида Балаева.

Министр также уточнила, что говоря о модернизации местного самоуправления, Глава государства обратил внимание на необходимость поддержки гражданских инициатив в сельской местности, поручив разработать эффективные механизмы адаптации системы грантового финансирования. По мнению Аиды Балаевой, все это - огромный шаг в построении политически просвещенного, демократически зрелого, социально активного гражданского общества.