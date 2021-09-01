В СКО открылась новая школа на 900 мест

В этом году в регионе в школу пошли 75 тыс. детей, это на три тысячи больше, чем в 2020 году, передает zakon.kz.

Хороший подарок детям ко Дню знаний. Сегодня в Петропавловске открылась современная школа на 900 мест. Новое учебное заведение по улице Уалиханова разгрузит три школы данного микрорайона и создаст комфортные условия детям и учителям, - написал глава региона Кумар Аксакалов в соцсети.

Аким отметил, что спрос на новые школы есть, ведь в области с каждым годом растет контингент учащихся.

Это четвертая школа, построенная в области за последние годы. Начнем строить две сельские школы. В областном центре появится школа на 1200 мест и коррекционная школа-интернат для особых детей. В целом в рамках комплексного плана в ближайшие годы планируется строительство 16 новых школ, - добавил Аксакалов.

Новая школа расположена в новом микрорайоне "Орталық". Перспективы у этого микрорайона большие. На месте старых и ветхих домов вырастают новые многоэтажки, построят детский сад. Расширяется улица Уалиханова. Новый Дворец спорта на три тысячи мест станет украшением микрорайона. Возле спортивного объекта обустроят новый парк, который станет местом притяжения горожан.