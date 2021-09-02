Каково положение сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022 после ничьей с Украиной

Сборная Казахстана снова сыграла вничью с Украиной (2:2) и набрала второе очко в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

После трех сыгранных матчей Казахстан занимает последнее, пятое место, в турнирной таблице группы D.

Актуальное положение команд таково: Франция – 8 очков (4 матча), Украина – 4 (4), Финляндия – 2 (2), Босния и Герцеговина – 2 (3), Казахстан – 2 (3).

Свой следующий матч в отборе ЧМ-2022 сборная Казахстана проведет 4 марта – она в гостях встретится с командой Финляндии. Затем 7 сентября казахстанские футболисты сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.





