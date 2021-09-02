Число выявленных случаев КВИ в Казахстане близится к 800 тысячам

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4880 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 560 человек. Алматы и Карагандинская область все еще лидируют по числу новых случаев COVID-19, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтвержден 798 671 случай.
В Казахстане 10 644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 691 480 человек.
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