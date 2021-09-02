Более 5,5 млн казахстанцев привились двумя компонентами вакцины от COVID-19

По данным на 2 сентября 2021 года, в Казахстане 5 502 652 привились двумя компонентами вакцины, сообщает zakon.kz.

К 1 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 709 478 человек, вторым компонентом - 5 502 652 человека.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 2 сентября 2021 года

На 2 сентября лечение от КВИ продолжают получать 104 835 человек (97 696+ и 7139 КВИ-), из них в стационарах находятся 22 388 пациентов, на амбулаторном уровне - 82 447 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1590 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 479 пациентов,

• на аппарате ИВЛ - 226 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 сентября 2021 года

31.08.2021 г. зафиксировано 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 167 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 70 250, летальных случаев - 4485, выздоровевших - 58 626.