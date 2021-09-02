Новую четырехполосную дорогу открыли в Алматы 

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о строительстве и ремонте дорог в новых микрорайонах, а также на магистральных улицах и окраинах, сообщает zakon.kz.

Продолжаем масштабную работу по улучшению дорог – строим новые, ремонтируем и продлеваем существующие. На днях открыли 2-километровый участок улицы Алатау от ул. Сабденова до пр. Райымбека. Четырехполосная дорога связала адмцентр Наурызбайского района с крупной магистралью города. С завершением пробивки пр. Абая будет существенно улучшено транспортное сообщение с центром города, - написал в Instagram Сагинтаев.

В рамках комплексного плана развития "Новый Алматы" ведется строительство 108 км дорог на 415 улицах в восьми микрорайонах Алатауского, Турксибского и Наурызбайского районов. Будет повышен уровень мобильности и комфорта более 153 тысяч жителей. Кроме того, в текущем году закончим капитальный ремонт 30,5 км дорог на 59 улицах мкр. Думан Медеуского района.

Средний ремонт ведется на 212 улицах протяженностью более 206 км. 20 из них являются магистральными протяженностью 43 км. Это проспекты Рыскулова, Суюнбая, Сейфуллина, Райымбека, а также улицы Сатпаева, Кудерина, Жансугурова, Яссауи, Шаляпина, Момышулы, Жандосова, Курмангазы и другие. Осталось завершить порядка 20% от общего объема ремонта.

В целом средний и капитальный ремонт будет проведен на 237 км дорог. 71 км будет восстановлен после строительства инженерных коммуникаций. А 70 км дорог будет построено впервые.

Вместе с тем в Алматы в рамках концепции Vision Zero ведется устройство трапециевидных искусственных неровностей, мысов и островков безопасности. Таким образом, будет снижена аварийность с участием пешеходов и уровень их травматизма в ДТП на ул. Монке би, ул. Момышулы (от ул. Шаляпина до пр. Райымбека), ул. Шарипова (от ул. Гоголя до ул. Богенбай батыра) и ул. Кудерина (от развязки пр. Рыскулова до пр. Райымбека.

Также планируется устройство мысов безопасности на улицах Курмангазы (от ул. Пушкина до пр. Достык), Яссауи (от пр. Райымбека до ул. Толе би), Есенберлина (от ул. Орманова до ул. Татибекова), Яблочная (от ВОАД до ул. Бутаковская) и пр. Райымбека (от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра).

Продолжается автоматизация процессов управления дорожным движением. На сегодняшний день завершен первый этап модернизации АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), на котором к системе подключено 93 светофорных объекта. Управление ведется из помещения Центрального управляющего пункта. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Второй этап, предусматривающий подключение к АСУДД 357 светофорных объектов, запланирован на 2022 год.

С целью повышения уровня безопасности пешеходов, особенно детей, начато строительство 40 светофорных объектов, 70 регулируемых пешеходных переходов и оснащение 70 нерегулируемых пешеходных переходов дополнительным освещением. В том числе возле школ будет построено 5 светофорных объектов, 24 регулируемых пешеходных перехода и 24 нерегулируемых пешеходных перехода будут оборудованы LED-освещением.