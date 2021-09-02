Минфин предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев отметил, что некоторые предприниматели начали уклоняться от налогов, передает корреспондент zakon.kz.

Планируется дальнейшее совершенствование законодательства по трансфертному ценообразованию. Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, - сказал глава Минфина на заседании правительства.

По его словам, предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.

Напомним, в 2019 году глава государства подписал указ о трехлетнем моратории на проведение проверок малого бизнеса. Он поручил местным исполнительным органам прекратить профконтроль и надзор с посещением субъектов с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан