В Казахстане снизят ипотечные ставки до 2%

Ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых в зависимости от дохода семьи. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках ипотечных программ АО "Отбасы банк" будет снижен первоначальный взнос для очередников до 10% от стоимости жилья. Ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых в зависимости от дохода семьи, - сказал Атамкулов.

Он добавил, что в правила использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий будут внесены изменения, позволяющие перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующего приобретения жилья.

По его словам, для поддержки застройщиков будет внедрен механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше пороговой достаточности на счет в "Отбасы банк". Это позволить стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться.

Оксана Скибан, Нур-Султан