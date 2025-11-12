Новые ипотечные программы стартуют в Казахстане

В Казахстане для получателей жилищных выплат стартуют сразу две жилищные программы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 ноября 2025 года, стало известно из информации "Отбасы банка":

"Отбасы банк" с 17 ноября начнет прием кредитных заявок от получателей жилищных выплат. Это сотрудники и военнослужащие Министерства обороны, КНБ, МВД, МЧС, Службы Государственной охраны, военной прокуратуры и так далее".

Уточняется, что приходить в отделения банка самостоятельно не нужно. Выдача займов будет проводиться по спискам, сформированным самими ведомствами.

"На данный момент банк подготовил для них соответствующие письма. Только после формирования списков в ведомствах получатели жилищных выплат обращаются в отделения банка. Там менеджер проверяет их наличие в списке и принимает кредитную заявку", – заявили в "Отбасы банке".

"Наурыз Әскери"

Те, кто захочет купить первичное жилье , смогут воспользоваться новым направлением "Наурыз Әскери". Здесь ставка по займу будет 9% (ГЭСВ от 9,47% до 10,4%).

Участвовать можно даже с нулевым первоначальным взносом.

Так, если первоначальный взнос составит от 0% до 20%, то максимальная сумма займа будет равна для Алматы и Астаны 36 млн тенге, для остальных регионов – 30 млн тенге.

Если первоначальный взнос будет от 20% до 50%, то банк планирует сделать максимальную сумму займа до 80 млн тенге.

"Наурыз Әскери" – это направление программы "Наурыз". Средства для реализации этой программы привлекаются по рыночным условиям с помощью выпуска социальных облигаций. Поэтому конечная ставка для участников программы субсидируется государством. Эта мера помогает гражданам получать кредит по более доступной ставке.

Новое жилье по направлению "Наурыз Әскери" можно будет выбрать, забронировать и купить на портале Baspana Market (otbasybank.kz).

"Әскери баспана"

Если получатели жилищных выплат захотят купить вторичное жилье , то они могут воспользоваться программой "Әскери баспана". Здесь ставка по займу составит 18% (ГЭСВ от 23,6% до 24,3%).

Первоначальный взнос – от 20% до 50%. Заемщик может претендовать на максимальную сумму кредита 50 млн тенге.

Жилье участник программы выбирает самостоятельно.

С 3 ноября 2025 года в Казахстане стартовал прием заявок на льготную ипотеку "Наурыз". Подробнее об этом можете прочитать здесь.