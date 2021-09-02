Лжетеррорист опять "заминировал" школы в Актобе

Лжетеррорист "заминировал" шесть школ в Актобе, сообщает zakon.kz.

2 сентября около 07.20 на электронные адреса СШ №1,2,21,22 и 56 города Актобе поступили сообщения о том, что в их зданиях заложены бомбы. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка зданий на наличие взрывных устройств. В учебных заведениях учащихся не было. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в ДП Актюбинской области.

Полицейскими проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Напомним, что 1 сентября подобные сообщения поступили на электронные адреса шести школ Актобе, где взрывных устройств не обнаружено.





