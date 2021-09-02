Как быстро освободить много места в памяти смартфона

Для того, чтобы одним махом освободить несколько гигабайт памяти в смартфоне, эксперты предлагают метод расчистки путем удаления кешированных данных мессенджеров, передает zakon.kz.

Способ очень действенный и быстрый, пишет RG.ru.

Пользоваться им абсолютно безопасно - все данные, которые удалены из хранилища смартфона, остались в облаке и подгрузятся при необходимости.

Однако есть еще один способ, которым люди пользуются гораздо реже. Он заключается во временном удалении фотографий и приложений, которые не используются.

Кроме того, специалисты советуют еженедельно удалять ненужные приложения. Чтобы со временем телефон не начал зависать и медленно работать, можно периодически выполнять сброс до заводских настроек. Есть также способ обеспечить быстрое действие телефона на некоторое время и встроенными средствами очистки памяти самой ОС.

Также, полезно очищать не только ту память, которую занимают файлы и фотографии (ROM или ПЗУ), но и ту, которую "отъедают" работающие в фоновом режиме приложения (RAM или ОЗУ).

Как очистить память телефона на Android

Как правило, в меню смартфона ОЗУ и ПЗУ разнесены по двум разным разделам в "Настройках". Они могут называться, например, "Память" и "ОЗУ", или иначе. Отличается, в зависимости от телефона, и способ, которым можно найти эти разделы (например, в Samsung они находятся внутри меню Smart Manager).