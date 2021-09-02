Почему важно пройти перепись онлайн?

Более 100 лет длится статистическая история Казахстана. Год за годом казахстанская статистика все больше охватывает экономические и социальные сферы жизни страны.

В среднем за год казахстанские специалисты выполняют много статистических работ с миллионами показателей, ведут работы с запросами от организаций и граждан, организуют систематические публикации количественных статистических показателей страны и … раз в 10 лет проводят перепись населения страны.

Планируемая в сентябре-октябре этого года очередная национальная перепись имеет значительное отличие от предыдущих переписей – ее впервые можно пройти в онлайн-формате.

Для этого, в первые 45 дней переписи в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года, каждый гражданин Казахстана можете зайти на сайт и заполнить переписные листы на себя и свое домашнее хозяйство. По итогам прохождения переписи приходит уведомление, которое желательно сохранить для подтверждения статуса.

Второй способ - традиционный сплошной подомовой опрос интервьюерами будет осуществляться в период с 1 по 30 октября. Он больше предназначен для тех жителей страны, кто не смог, либо не успел пройти перепись в онлайн формате.

Выходит, что для казахстанцев существует прекрасная возможность прохождения переписи - прохождение переписи онлайн.

Специалист Департамента национальных переписей Жанар Ахметова рассказала, почему это так важно.

- Для респондентов есть возможность пройти перепись онлайн. Дело в том, что каждый респондент теперь может зайти на сайт и пройти перепись за себя и за своих членов домашнего хозяйства (семьи). Во-первых, в условиях пандемии, у вас будет возможность не контактировать с интервьюером (хотя все наши интервьюеры вакцинированы), тем не менее, это минимизирует риски. Во-вторых, это экономия времени и удобство для самого респондента. Поскольку он может в любое время заполнить, а также прерваться, если например, занят, потом, когда у него снова появится свободное время, он может вновь продолжить заполнение переписных листов онлайн. Единицей наблюдения при проведении переписи является домашнее хозяйство. Почему домашнее хозяйство? Важен как сам респондент, так и то, из какого количества человек состоит домашнее хозяйство, какие там жилищные условия, семейственность, виды домашних хозяйств,сколько детей, или к примеру с кем живут дети, с отцом или с матерью, это все отражается, когда человек заполняет переписные листы на себя и на свое домашнее хозяйство (свою семью).

- Получается, что респонденту желательно, чтобы он заполнял не только за себя, но и за всех членов домашнего хозяйства (семьи)?

- Да, поэтому необходимо и даже обязательно, заполнять не только на себя переписной лист, а именно на всех членов своего домашнего хозяйства (семьи). В этом случае, мы сможем формировать статистические показатели именно по каждому домашнему хозяйству страны.

- А что произойдет, если члены семьи пройдут онлайн перепись каждый отдельно, это будет дублирование одного домашнего хозяйства?

- Если каждый человек начнет заполнять переписной лист отдельно, то получается каждый заполняющий переписные листы будет являться отдельным домашним хозяйством. Соответственно, перепись может показать, что мы искусственно увеличиваем количество домашних хозяйств. Поэтому желательно, чтобы тот, кто будет заполнять переписные листы, знал все обо всех членах семьи. И как правило, основная масса (не в обиду мужчинам будет сказано) это – будут женщины,в основном они заполняют подобные анкеты, поскольку лучше знают все о детях, кто в каком классе учится, и там есть еще женские вопросы, на которые только они и смогут ответить.

- Что случится в том случае, если человек самостоятельно только на себя одного заполнит анкету?

- Если взрослый ребенок старше 16 лет заполнит переписной лист самостоятельно только за себя и кто-то из членов семьи также отдельно заполнит онлайн, либо офлайн, выходит, что с этого домашнего хозяйства он уже выпадает и в этом жилом помещении будут отмечены не одно домашнее хозяйство, а несколько, в зависимости от того, сколько людей будет заполнять переписные листы.В итоге мы конечно это получим не сразу, а только после обработки данных. Поэтому, еще раз повторю, переписные листы желательно сразу заполнять на всех членов семьи единовременно. Тот же молодой человек может заполнить и за себя, и за своих родителей и всех, кто вместе с ним проживает в этом домашнем хозяйстве.

- И желательно, как я понимаю, нужно пройти перепись как можно оперативнее и не в последний момент, так как может быть перегрузка сервера из-за наплыва посетителей.

- Да, не затягивайте время и заполняйте на себя и на членов вашего домашнего хозяйства переписные листы в онлайн режиме до 15 октября, а не в предпоследний день.