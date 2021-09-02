Какой будет погода 3 сентября в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 3 сентября в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Отрог антициклона будет оказывать влияние на большую часть республики, с чем ожидается погода без осадков. Лишь западные регионы будут находиться под влиянием ложбины циклона и с атмосферными фронтальными разделами на западе и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, днем на западе страны сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на юго-востоке, западе - град, в центре - туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе и в центре Атырауской области ожидаются гроза, усиление ветра при грозе порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются днем на юге области пыльная буря, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются ночью на северо-западе, днем на северо-востоке области пыльная буря, на западе, северо-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

В центре и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, юго-западе Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на юго-востоке Карагандинской, днем в центре Кызылординской, на западе Костанайской, на севере Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на севере Карагандинской области – туман.

На западе, севере и востоке Павлодарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

В Мангистауской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, на юго-западе Костанайской, Карагандинской, на северо-западе и юге Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.