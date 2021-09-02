Актюбинец с игрушечным пистолетом ограбил финорганизацию

Житель Актобе ограбил микрокредитную организацию, угрожая сотруднице игрушечным пистолетом, передает zakon.kz.

Как сообщили в ДП Актюбинской области, мужчина украл 74000 тенге из офиса финансового учреждения.

25 августа неизвестный, войдя в офис финансовой организации в Актобе, угрожая 22–летней сотруднице предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства. На место преступления были направлены наряды комплексных сил полиции, где был задержан 23-летний подозреваемый, который сознался в содеяном, – говорится в сообщении.

Во избежание подобных случаев, полиция рекомендует микрофинансовым организациям, магазинам и прочим сферам, имеющим отношение к денежным средствам, устанавливать камеры видеонаблюдения и иметь физическую охрану.