Молодых специалистов-газовиков посвятили в профессию

Накануне профессионального праздника Дня работников нефтегазового комплекса в АО "КазТрансГаз" прошло традиционное мероприятие – посвящение в газовики.

К торжественной церемонии молодые работники, еще недавно бывшие студенты, готовились практически по всему Казахстану, ведь филиалы и дочерние предприятия компании АО "КазТрансГаз" работают в 12 регионах страны. К праздничной дате общее количество принятых на работу молодых специалистов составило 145 человек. Среди них – техники и механики, инженеры службы сбыта и режима газоснабжения, диспетчера аварийной службы и операторы газораспределительных станций.

Как рассказал молодой специалист Алькен Қуаныш, работающий слесарем-ремонтником 3 разряда в ТОО "Амангелді Газ", сбылась его детская мечта.

Всегда хотел работать в реальном производстве. В школьные годы любил заниматься в кабинете труда, изучал, как работают различные станки. Много читал технической литературы. Теперь вот стал газовиком, хотя это казалось нереальным. Наш вахтовый поселок расположен среди степей, далеко от населенных пунктов. Но там всегда "кипит" жизнь, трудятся настоящие профессионалы, которые, надеюсь, помогут мне в дальнейшем стать востребованным, высококвалифицированным специалистом, - говорит Алькен Қуаныш.

В Нур-Султане ряды газовиков пополнили 16 молодых специалистов. Для столичного филиала, который открылся совсем недавно, в рамках газификации города Нур-Султан, это стало настоящим событием.

По словам начальника службы контрольно-измерительных приборов и автоматики ремонтно-эксплуатационного участка столичного филиала Дастана Байтурсын, сейчас у газовиков очень ответственный период.

Мы готовим все системы газоснабжения в Нур-Султане к отопительному сезону и продолжаем подключать новых потребителей. В прошлый сезон возможность подключиться к газу получили жители столичных жилых массивов "Железнодорожный", "Коктал-2", а также части "Агрогородка". Сейчас, по заказу АО "КазТрансГаз Аймак", ведется прокладка сетей 2 очереди в жилых массивах "Интернациональный", "Мичурино" и "Куйгенжар", - сообщил Дастан Байтурсын.

В группе компаний национального газового оператора с особым вниманием относятся к молодым кадрам. Для повышения квалификации ежегодно предлагаются различные варианты и формы обучения. На постоянной основе организуются конкурсы профессионального мастерства, состязания в спорте и художественной самодеятельности. Во всех регионах активно действует Совет по делам молодежи. Ведь эффективность работы только пришедших сотрудников, становление в профессии на первых этапах, во многом зависит от отношения к ним уже сложившихся профессионалов, их готовности стать наставниками, поддержать, поделиться навыками и наработанным годами опытом.

По словам руководителя Молодежного крыла газовиков Мади Сандыбай, быть специалистом газового хозяйства – это большая ответственность.

Работа в нефтегазовом комплексе предъявляет к человеку, тем более специалисту, повышенные требования. Необходим высокий профессионализм и технические навыки. От нашей работы зависит, будет ли тепло и уют в домах казахстанцев, деятельность многих предприятий и производств. К тому же, сейчас газовая отрасль активно цифровизируется, внедряются инновационные технологии. Поэтому необходим приток новых амбициозных специалистов, разбирающихся в самых современных технологиях, - говорит Мади Сандыбай.

В целом, КазТрансГаз управляет крупнейшей сетью магистральных газопроводов в Казахстане общей протяженностью более 20 тыс. км. и газораспределительными сетями протяженностью более 56 тыс. км. Все это огромное хозяйство работает круглые сутки, в жару и в холод, в сложные условия пандемии, бесперебойно и, что очень важно, безопасно!

Поэтому нелегкий труд газовиков и нефтяников всегда пользовался заслуженным уважением. В канун Дня работников нефтегазового комплекса Казахстана более 708 работников группы компаний Национального оператора получили ведомственные награды, медали и почетные грамоты Министерства энергетики Республики Казахстан, АО ФНБ "Самрук-Қазына", АО "КазТрансГаз" и ассоциации KAZENERGY. По традиции, большая часть награжденных – это работники производственных филиалов.

Также, в канун профессионального праздника более 120 наград получили заслуженные работники, ветераны, чей труд стал фундаментом сегодняшних достижений газовой отрасли страны.

АО "КазТрансГаз" сердечно поздравляет работников нефтегазового комплекса страны с профессиональным праздником! В этот праздничный день все газовики разделяют чувство гордости за причастность к отрасли и делу, от которого зависит энергетическая безопасность страны и благополучие казахстанцев!