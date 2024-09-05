Эдуард Полетаев: Обществу нужно ориентироваться на людей, которые делом доказывают, что можно жить

Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом.

Это полностью согласуется с нашим принципом "Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех". Об этом заявил президент в ходе обращения к казахстанцам с ежегодным Посланием. Глава государства подчеркнул, что ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. "Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Эту и другие инициативы президента, направленные на развитие экономики страны и повышение благосостояния общества детально обсудили в интервью с политологом Эдуардом Полетаевым.

– Эдуард Эдуардович, как вы можете охарактеризовать Послание президента-2024 "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм"?

– Глава государства в Послании обозначил конкретные задачи и проблемы, соответственно, их выполнение будут обеспечивать Правительство, акиматы, депутаты Парламента. В целом, Послание как документ, на мой взгляд, было достаточно строгим. Чиновнику, прослушивавшему его, должно было стать понятно, что надо работать, не стоит сомневаться в достижении целей и результатов. Это Послание достаточно прямого действия, в нем не указаны задачи на далекую перспективу, цифр не так много было, но проблемы и варианты их решения отмечены. Социальная направленность документа обозначена требованием реализации комплексных мер для укрепления здоровья нации и перезагрузки системы социальной поддержки граждан, поддержкой представителей рабочих профессий, учителей, Президент напомнил о реализации национального проекта "Комфортная школа". Был поднят и ряд других социальных вопросов, чтобы обеспечить заявленный в названии Послания общественный оптимизм.

Когда появится общенациональный план мероприятий по реализации Послания, в нем укажут ответственных за обеспечение результатов, все это под контролем Администрации президента будет. Понятное дело, что отложенным и неисполненным обещаниям люди не верят. Глава государства это знает, чувствует, поэтому будет спрашивать за то, чтобы все решалось должным образом.

– Чем, на ваш взгляд, отличалось Послание этого года от предыдущих?

– В целом, Послание прошло в традиционном ключе, в начале политического сезона, около сотни в нем было поставлено различных инициатив, задач, поручений и не так просто выделить, какие из них наиболее значимы. Потому что для каждой из социальных групп какие-то вещи особо важны. Для учителей это одни слова Президента, для представителей АПК — другие, для транспортников – третьи, для людей связанных с цифровизацией, с искусственным интеллектом – четвертые и т. д. Понятно, что главное — это повышение качества жизни граждан, их доходов.

В организационно-техническом плане были новшества: Послание озвучивалось в здании Правительства, а не Парламента, как было ранее. Кроме того, прежде в основном в зале присутствовали депутаты двух палат, представители Правительства, акимы и журналисты, то теперь к ним добавились члены региональных общественных советов, Национального курултая, других сфер деятельности, то есть в представительском плане состав, который напрямую слышал Послание, несколько расширился, что, впрочем, логично, это все-таки Послание народу, поэтому также важно, что оно и в прямом эфире транслировалось.

Все девять конкретных направлений предстоящей работы, которые президент выделил (устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой; постоянно работать над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса; предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны; решить первоочередные инфраструктурные проблемы; последовательно повышать кадровый потенциал страны; реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан; улучшить экологическую ситуацию и культивировать бережное отношение к окружающей среде; кардинально повысить эффективность государственного управления; всемерно утверждать в обществе идеологию закона и порядка), они достаточно емко проговорены, за ними вскоре будет стоять огромное количество указов, постановлений, решений и т. д.

Если исходить из временного расклада, то ближайшее, что будет осуществлено из озвученного президентом – это, безусловно, проведение референдума по строительству АЭС, он уже состоится 6 октября.

– Глава государства заявил: "Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС". Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.

– Президент по поводу референдума достаточно четко выразился, заявив, что целый год был дан на обсуждение вопроса. За это время эмоции поутихли, хотя имели место разного рода провокации, безосновательные популистские заявления, но благодаря широкому общественному обсуждению, в том числе в рамках общественных слушаний, случился тот момент, когда большинство населения все-таки встало на сторону научного прогресса, понимая, что вопросы энергодефицита будут нарастать в ближайшее время.

Аргументы в пользу строительства АЭС, которые были озвучены в СМИ и в рамках публичных обсуждений, многих скептиков убедили в значимости проекта, тем более что он не рассматривается как единственное спасение. В стране утверждена Концепция развития электроэнергетической отрасли на 2023–2029 годы. В ближайшие годы предусматриваются поэтапный ввод новых энергомощностей и модернизация существующих электрических станций, а снижение доли угольной генерации в объеме потребления электрической энергии будет обеспечено за счет ввода возобновляемых источников энергии и газовой генерации. Президент в том же Послании говорил, например, о необходимости реконструкции газопроводов, строительстве газоперерабатывающих предприятий на западе Казахстана, то есть вопросы снабжения электроэнергией комплексный характер носят. До конца года будет утвержден национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Президент также заявил о необходимости экономии энергопотребления со следующего года по принципу "больше потребляешь – больше платишь".

– Касым-Жомарт Токаев также заявил, что самая насущная задача – это обеспечение экономики квалифицированными кадрами. Какие инициативы главы государства, направленные на повышение престижа рабочих профессий, вы можете особо отметить?

– 2025 год объявлен Годом рабочих профессий, следовательно, их представителям скоро окажут особое внимание. В стране долгое время данные профессии не рассматривались как важный социальный лифт, хотя градации на престижные или, напротив, немодные профессии довольно условны, в каждой сфере можно достаточно больших результатов добиться. При этом есть проблема с нехваткой отраслевых специалистов, это ни для кого не секрет, поэтому поощрение среднетехнического образования, трудолюбия, продвижение идей профессионализма важно. В конце концов, честный труд — всегда достойный, и при всём богатстве выбора, иной раз нормального профессионального сантехника или электрика не найти в случае чего. Я уже не говорю о кадровом обеспечении крупных производственных предприятий, что необходимо для построения конкурентоспособной экономики.

Поэтому то, что согласно Посланию, внедряется система поощрения в виде почетных званий для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также учёных и изобретателей, является необходимой морально-идеологической мотивацией. Может быть, как в советское время, размещение на доске почёта или вручение знамени победителя социалистического соревнования сейчас не актуальны, но публичные поощрения необходимы. Особенно в то время, когда СМИ заполнены мнениями различных селебрити, инстадив, которые что-то сказали или сделали, по сути дела, бесполезное для общества (разве что, отвлекая внимание от насущных проблем). В то же время в СМИ мало материалов именно о людях дела, интервью с ними. Их мнение важно и нужно публиковать, учитывать в сегодняшней достаточно непростой ситуации. Обществу нужно ориентироваться в том числе на людей, которые делом доказывают, что можно жить спокойно и естественно.

– Какой главный посыл, по вашему мнению, дал президент казахстанцам, обращаясь к ним с ежегодным Посланием?

– Президент в Послании подчеркнул, что власть ничего не скрывает, говорит, как есть, еще придется много задач решать, и сиюминутных результатов никто не обещает. Это очень внятный посыл, не нужно несбыточных ожиданий для населения Казахстана. По сути, глава государства дал всем понять: важно не только то, что происходит вокруг нас, но и то, кем мы себя ощущаем и как мы ко всему этому должны относиться. Надо "взять ноги в руки" и заняться делом. А этому популисты различные мешают в определенной степени, из-за рубежа некоторые деятели "дровишки в огонь подкидывают". В целом, мировой экономический кризис — это надолго, все будет дорожать, поэтому нужно стране и людям искать возможности для роста, которые в том же Послании предложены.

В частности, важно то, что уже в первом направлении предстоящей работы Касым-Жомартом Токаевым отмечен вопрос принятия Налогового кодекса, что было отложено на год, чтобы не стал документ сырым, неготовым для реализации. В конце концов, надо прекращать в тумбочку национального фонда залазить, там деньги не бесконечные. И, наконец, бизнес нужно выводить из тени, а без честного, понятного и справедливого диалога между государством и предпринимательским сообществом это сделать сложно. Налоговая дисциплина должна стать профилактической, а не карательной.

Все, о чем говорил глава государства — это серьезные вещи. Даже вопросы развития внутреннего туризма, создания авиахабов, воздушных грузоперевозок, которые необходимо увеличить в ближайшее время, это же целый пласт экономики. В авиационной отрасли Казахстана 20 тысяч человек занято, а проблемы в ней серьезные. Не секрет, что в сезон билеты купить сложно, и дороги они, надо малую местную авиацию развивать, территория у страны большая. Даже несмотря на то, что пассажирские авиаперевозки растут, всего порядка 4–5% населения пользуются ими. Хотя в советское время было множество региональных аэропортов, часть которых ныне заброшены, из которых за небольшие деньги можно было быстро слетать на расстояние от 100 до 500 километров. Всё это тоже требует своего развития.

– На ваш взгляд, почему именно на этих задачах сфокусировал внимание Касым-Жомарт Токаев?

– Понятное дело, что не вся страновая проблематика в Послании охвачена, не все вопросы были подняты. Ожидалось, например, что какие-то выводы по борьбе с паводками будут озвучены или подняты вопросы реформы судебной системы, да много чего еще надо сделать в стране. Но это не значит, что власть что-либо игнорирует, просто документ имеет свои текстовые рамки и запихивать тысячи проблем в него нецелесообразно. Лучше уж поставить те задачи, которые актуальны в ближайшее время, которые можно и необходимо решить.

Кроме того, существуют вопросы постоянно действующие, допустим, в сферах здравоохранения и образования, они всегда будут актуальны, поэтому ежегодно отражаются в Посланиях. Важна реакция и на конъюнктурную проблематику, например то, что президент потребовал защитить казахстанцев от мошенников. Вообще, построение справедливого общества — это же процесс не одного года.

Поэтому данное Послание можно назвать народоцентричным, судя по тем комплиментам, которые Касым-Жомарт Токаев высказал в адрес казахстанцев, что в стране никого не давят по языку, национальности и вероисповеданию, что отличительными чертами национального характера всегда были открытость и толерантность, а эти качества лежат в основе единства и согласия. Уверен, что это важные слова, может быть они и ритуально были произнесены, но их от президента ждали, это не грех повторить.

Также правильные вещи говорились с самой высокой трибуны о том, что следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными или стратегическими. А таких задач вроде строительства фонтанов, аллей, перекраски домов и пр. в регионах ставится полно, не говоря уже о традиционной замене новых бордюров на более новые. Требовать с местных властей за неэффективное использование бюджетов надо жестче.

Не стоит также забывать, что главная цель Послания 2023 г. – повышение ВВП в два раза (до 450 миллиардов) – она же не отложена в долгий ящик, а продолжает выполняться. Наверное, президент не просто так и свою основную задачу назвал – сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Для чего должны быть продолжены жесткие меры: борьба с криминалитетом, бандитизмом, радикализмом в рамках двуединства закона и порядка. Необходимо извлечь уроки из проблемных зон, которые сформировались в Казахстане, чтобы все это в долгоиграющую проблематику не вылилось, и по возможности, конечно же, решалось. Потому что общество и государство не должны быть делимыми понятиями, все являются гражданами Казахстана, и так или иначе должны принимать участие в преодолении препятствий, которые имеют место быть.