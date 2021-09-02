В Актюбинской области перевернулся автомобиль, двое погибли

2 сентября 2021, 18:38
Фото: pixabay.com

На трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук 1 сентября произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актобе, 32-летний водитель не справился с управлением, в результате машина "ВАЗ-2110" перевернулась. Пассажир и водитель от полученных телесных повреждений скончались.

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сообщили в полиции.


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