Россия планирует завозить мигрантов из Узбекистана поездами транзитом через Казахстан

Минстрой РФ обсудит с Узбекистаном процедуру ввоза мигрантов для работы на строительных площадках на чартерных поездах, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил замглавы российского ведомства Никита Стасишин, передает ТАСС.

Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах, — сказал Стасишин.

Пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года.

Мигрантов также планировали привлечь и в Минсельхозе РФ. Министерство и "Российские железные дороги" летом обсуждали запуск чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса.

С марта мигранты могут попасть в Россию только на самолетах, что увеличивает затраты производителей. Предприятия отрасли не ввозили мигрантов авиацией из-за дороговизны.

Потери российских овощеводов и ягодников из-за прошлогоднего запрета на трудовых мигрантов оценили в 20% урожая: несобранные ягоды сгнили на полях.

В мае лимиты сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана, но и это практической пользы не принесло: завоз по-прежнему возможен только авиатранспортом.