Скандальное выселение – гендиректор Jusan Development опроверг обвинения Лилии Рах 

В социальных сетях распространяется информация о конфликте между компанией Jusan Development и алматинским модным байером Лилией Рах. По словам гендиректора компании Алияра Алимова, сейчас ситуация рассматривается только с точки зрения Лилии Рах. Поэтому он решил поделиться информацией, которая поможет казахстанцам разобраться и сделать выводы.

В 2012-2013 годах компании, аффилированные с семьей Рах, оформили крупные кредиты в "Цеснабанке" на развитие бизнеса и предоставили в качестве залога по ним пять нежилых помещений, в том числе помещение, где расположен магазин Sauvage. Начиная с 2016 года, выплаты по кредитам перестали поступать в банк, а от предложенной банком реструктуризации заемщик отказался. Позже, в 2018 году, по инициативе банка состоялся суд, который признал Лилию Рах, ее сына и бывшего мужа должниками. Взыскание задолженности в размере нескольких миллиардов тенге было обращено на заложенное имущество ответчиков, в том числе и на магазин Sauvage. С тех пор между компаниями и банком велись судебные тяжбы.

В октябре 2020 года банк передал помещение, где расположен магазин Sauvage под управление нашей компании. И работа по урегулированию ситуации с его собственниками перешла к нам. Нашей задачей стало получить законно принадлежащее банку имущество из незаконного владения и пользования прежними собственниками.

В мае 2021 года состоялся очередной суд. По его решению, все находящиеся в помещении лица были обязаны освободить его. Бывшие владельцы в свою очередь подали апелляцию, но решение осталось без изменений.

Несмотря на все это, Лилия Рах продолжает пользоваться чужим имуществом, препятствует исполнению решения судов двух инстанций и не освобождает данное помещение. Более того, ее магазин по-прежнему работает. А все расходы по его содержанию, включая коммунальные платежи и оплату налогов, а также убытки по упущенной прибыли несет законный собственник, - рассказал генеральный директор Jusan Development Алияр Алимов.

По расчетам компании за все это время сумма убытков превысила 110 млн тенге. По словам Алимова, законные требования освободить помещение остаются невыполненными. Причем, в ход идут провокации, эмоции, подтасовка фактов и ничем не подтвержденные доводы, подчеркивает глава Jusan Development .

А также нам непонятно, почему публично вы выступаете, как собственник магазина, хотя фактически по документам таковым не являетесь. Какое юридическое отношение вы имеете ко всей этой ситуации. Еще один момент: в одном из видео вы говорите о том, что вам физически сложно упаковывать, вывезти имущество и товар, находящийся в магазине. Но ведь мы вам предложили помощь по найму профессиональной компании по упаковке. Вы от этой помощи отказались. Почему? – обратился Алимов к Рах.

Также гендиректор Jusan Development опроверг обвинения Лилии Рах в применении физической силы в отношение сотрудников ее магазина.

Да, в Сети вы разместили видео с фрагментами, но все они сняты с удобного ракурса и смонтированы, и на самом деле не создают полной картины произошедшего, - уточнил он.

Он отметил, что на данный момент ситуация следующая: задолженность по кредиту перед банком не погашена, а дебеторская задолженность продолжает увеличиваться. Заемщик игнорирует вступившие в законную силу судебные акты и продолжает свою предпринимательскую деятельность, получает прибыль и доход, не неся никаких расходов по коммунальным платежам и налогам.

Алияр Алимов добавил, что ситуация крайне неприятная и может показаться неоднозначной. Он заверил, что все действия банка отвечают букве закона.

Мы действовали и будем действовать только в рамках правового поля, - заявил Алимов.

Видеообращение генерального директора Jusan Development, Алияра Алимова на странице @jusandevelopment.