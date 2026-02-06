Лилия Рах рассказала, как боялась за свою жизнь из-за киллера

Известный казахстанский байер, ведущая российского проекта "Модный приговор" Лилия Рах поделилась историей, когда испугалась за свою жизнь из-за киллера, сообщает Zakon.kz.

Как написала fashion-леди в своем Instagram 6 февраля 2026 года, это было в 90-х годах.

"Я уже имела свой магазин люксовой одежды, и один клиент был должен мне крупную сумму денег. Я, конечно же, не знала, что он бандит. Более того, позже выяснилось, что он был киллером республиканского масштаба. Я ему звоню и говорю: ты мне должен деньги, принеси. В ответ – отказ. А я дама вспыльчивая. Соскакиваю, выясняю, где он, и уже мчусь выяснять отношения! Приезжаю в здание садика, он был там, слово за слово, начинается жесткий конфликт", – рассказала Рах.

Она поругалась с этим человеком, в ход шла и нецензурная речь.

"И в какой-то момент он резко притих. Я чувствую, что что-то происходит у меня за спиной, оборачиваюсь и вижу около 75 человек. В этот момент я понимаю, что все эти люди криминального типажа, до меня вдруг доходит. Но в тот момент мне было совсем не весело, друзья! С невозмутимым видом я выхожу из здания садика и уезжаю, но еще полночи друзья успокаивали меня, так как я реально стала бояться за свою жизнь, ведь я – женщина – унизила бандита на глазах у всего преступного сообщества (оказывается, там проходила очередная сходка). Но ситуация разрешилась, деньги мне отдали за должника уже на следующий день, видимо, я впечатлила преступный мир свой наглостью или отчаянностью. А киллер умер в тюрьме, но еще долго мне передавали, что он помнит меня и обиду, публично нанесенную ему. Мораль: прежде чем кого-то посылать, сначала узнай, кто он", – резюмировала главная модница Казахстана.

Другая неприятная ситуация случилась с Лилией Рах не так давно в Париже, куда она прилетела в рамках работы.