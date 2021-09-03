День Шуфутинского. Подборка мемов и каверов

За многолетнее существование песня "Третье сентября" стала культовой и превратилась в мем, сообщает zakon.kz.

Песня звучит на всех радио станциях. Композитор и певец Игорь Николаев написал текст для известной песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского. По его словам, за датой, упоминаемой в песне, "ничего не стоит", а эта строчка со словами "третье сентября" хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого. Шуфутинский впервые исполнил песню в 1993 году.

Во всех социальных сетях утро началось с мемов "про перевернутый календарь".

Предлагаем вам послушать каверы на эту песню. Вроде получилось неплохо.

А ваш день начался с Шуфутинского?