Карачаганак: с чем связана история успеха

История Карачаганакского проекта неразрывно связана со становлением суверенного Казахстана. 30-летие Независимости страны – важная веха на этапе большого пути, который вместе с Республикой Казахстан проходит трудовой коллектив Карачаганака. Его достижения являются результатом созданного в стране благоприятного инвестиционного климата.

Международный консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." вот уже без малого 25 лет занимается освоением крупнейшего Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в Западно-Казахстанской области. В его состав входят ведущие мировые компании Royal Dutch Shell, Eni, Chevron, LUKOIL и АО "КазМунайГаз". Начиная с 1997 года, компаниями-партнерами в развитие проекта было инвестировано около 28 миллиардов долларов США.

Только за последние шесть месяцев 2021 года на месторождении добыли около 73 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для использования в качестве топлива. Дополнительно было закачано в пласт около 5 миллиардов кубометров сырого газа, что составило 48,4% от общего объема добытого газа.

На месторождении реализуются проекты по продлению полки добычи, снятию производственных ограничений по газу и установке четвертого компрессора обратной закачки газа. Запущен в эксплуатацию 5-й внутрипромысловый трубопровод, что позволит поддерживать максимальные объемы добычи на Карачаганаке.

На месторождении соблюдаются высочайшие стандарты охраны окружающей среды. Постоянно контролируются выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, размещение и переработка отходов, а также состояние атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод. Компания КПО инвестировала в реализацию природоохранных мероприятий 437 миллионов долларов США. И как результат – за первое полугодие 2021 года показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99.94%, что является достижением мирового уровня. В компании разрабатывается долгосрочный план по снижению выбросов парниковых газов и повышению энергетической эффективности производства.

Важная стратегия направлена на поддержку казахстанских предприятий. На проект активно привлекаются отечественные производители товаров и услуг, при этом им предоставляется уникальная возможность перенимать опыт и технологии у ведущих зарубежных компаний. При содействии КПО создаются совместные предприятия, благодаря чему на отечественных заводах осваивают производство высокоточного оборудования для нефтегазовой отрасли, которое ранее приходилось импортировать из-за рубежа. Таким образом, повышается конкурентоспособность местных предприятий, расширяется их производственный потенциал. Имея долгосрочные заказы на месторождении, они могут обновить свое оборудование, повысить квалификацию работников, улучшить качество выпускаемой продукции. На сегодня доля казахстанского содержания в проектах КПО превысила 72%, или более 296 миллионов долларов США в денежном исчислении.

В освоении Карачаганака принимают участие тысячи отечественных специалистов. Сегодня 98% инженерно-технических работников на месторождении – казахстанцы. Среди руководящего звена местный персонал составляет 84%. Казахстанским сотрудникам помогают добиться профессионального роста и повысить квалификацию.

Консорциум продолжает вкладывать средства в строительство дорог, мостов, больниц, школ, детских садов, спортивных комплексов и домов культуры в Западно-Казахстанской области. В текущем году компания передала области два новых физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Жалпактал Казталовского района и Подстепное Теректинского района. Это лишь самые последние примеры, подтверждающие приверженность КПО планам долгосрочного развития региона. Всего на проектах по развитию социальной инфраструктуры региона освоено 439 миллионов долларов США.

Сегодня на мировом рынке нефти сложилась непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, производственная деятельность КПО идет по плану и соответствует всем требованиям безопасности. Достичь эффективных результатов можно только общими усилиями персонала компании, подрядчиков, руководства КПО и региона. С самого начала пандемии Covid-19 были разработаны план реагирования и стратегия, которые полностью соответствуют политике Республики Казахстан и рекомендациям ВОЗ. Они, прежде всего, направлены на заботу о своих сотрудниках и подрядчиках, борьбу с распространением вируса и управление рисками. При этом руководство компании помогает и местному населению в борьбе с эпидемией. КПО поддерживает государственную программу вакцинации от Covid-19, поощряя добровольное участие своих работников в вакцинации.

В рамках программы по усовершенствованию экстренной медицинской помощи в Бурлинской центральной районной больнице при поддержке КПО в июне 2021 года состоялось открытие нового приемно-диагностического отделения для размещения палат интенсивной терапии и КТ.

Главный ресурс компании – это слаженная команда профессионалов. Для достижения лучших результатов особое внимание уделяется охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, а также максимальному увеличению экономической эффективности. Руководство КПО всегда стремится укреплять сотрудничество с Полномочным органом и госорганами Казахстана на принципах взаимовыгодного и долгосрочного партнерства и общем желании обеспечить полную отдачу от огромного потенциала Карачаганакского месторождения, внося весомый вклад в устойчивое экономическое развитие региона и Республики Казахстан в целом.