Как дети чаще всего заражаются коронавирусом?

Все дети, которые поступили с коронавирусом, были в контакте с не вакцинированными взрослыми людьми, в семьях родные были не привиты, что привело к последствиям. Об этом рассказала на брифинге в акимате исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Рустемовой, в настоящее время с положительным результатом на стационарном лечении находятся 43 ребенка.

В отделении реанимации детей у нас нет. С начала года количество заболевших коронавирусом среди детей – более 10 тысяч, это как стационарные, так и амбулаторные пациенты. С началом учебного года медицинские работники при школах города провели инструктаж и напомнили деткам о соблюдении эпидемиологических требованиий. Разъяснительная работа со школьниками о важности соблюдения гигиены рук, ношения масок будет продолжена и в дальнейшем, – сказала она.

При этом и.о. главы управления отметила, что рост заболеваемости среди детского населения наблюдался летом.

С июня месяца дети стали поступать с ярко выраженными клиническими симптомами, такие, как интоксикация, лихорадка, высокая температура, катаральные симптомы. Как мы упоминали ранее, все дети, которые поступили с коронавирусом, были в контакте с не вакцинированными взрослыми людьми, в семьях родные были не привиты, что привело к таким последствиям, – констатировала спикер.

По ее данным, на сегодня в столице 1 компонентом провакцинированы 407 тысяч человек, то есть 63% от подлежащего контингента.

В целом, по городу отмечаются положительные темпы вакцинации, граждане все больше проявляют свою гражданскую позицию и пополняют ряды вакцинированных. Сейчас за прививкой охотно стали идти и студенты вузов, и 3-4 курсов колледжей. Старшее поколение также не отстает от молодых и идет на вакцинацию в целях защиты от заражения. На выбор граждан сегодня по городу имеются 3 вида вакцины: отечественная вакцина Казвак, российский Спутник и китайская вакцина Синофарм, – заключила Рустемова.

Оксана Скибан, Нур-Султан