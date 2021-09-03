Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане

Три ковидных стационара уже закрыли в Нур-Султане, сообщила исполняющая обязанности руководителя Управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова, передает корреспондент zakon.kz.

По причине уменьшения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Управлением общественного здравоохранения города было принято решение о закрытии стационаров, которые в мае и июле были перепрофилированы под инфекционные госпитали. Так, буквально за последние два дня мы закрыли три ковидных стационара на 370 коек - это Городской центр психического здоровья и госпитали Министерства обороны и КНБ, - сообщила она на брифинге в столичном акимате.

Также на следующей неделе в зависимости от эпидемиологической ситуации будут закрываться стационары еще в двух больницах города. Это клинический и акушерский блоки многопрофильной городской больницы №3 на 366 коек и Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова на 112 коек.

Но хотелось бы акцентировать внимание граждан на том, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в городе, вирус никуда не исчез и пока сдаваться не намерен. Высокий уровень заболеваемости вот уже второй год подряд приходится на летний период в связи с порой отпусков, летних каникул. Главное - придерживаться всех санитарных норм и вакцинироваться, - отметила Рустемова.

Ранее заместитель главного санитарного врача столицы Жанна Пралиева рассказала об эпидемиологической ситуации в городе. По ее словам, за последние 10 дней количество инфицированных за сутки не превышает 650 случаев, а уровень заболеваемости снизился на 21%.

Тамила Языкова, Нур-Султан