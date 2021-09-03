Бордюры вдоль рельс - ремонт по улице Толе би озадачил алматинцев

В Алматы по улице Толе би идет установка бордюров вдоль рельс, сообщает zakon.kz.

Подобным решением озадачены жители города.

В Управлении городской мобильности акимата города уточнили, что бордюры обеспечат безопасность дорожного движения.

Бордюры вдоль рельс устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения, его упорядочивания и предотвращения возможности резких маневров и перестроений через участок с рельсами, а также для предотвращения возможности выезда на встречную полосу. На отрезке улицы Толе би, где происходит установка бордюров зафиксировано большое количество ДТП, - уточнили в ведомстве.

Каждое ДТП - это травмы и в крайнем случае смерти участников дорожного движения.

Кроме этого, большое количество ДТП является одной из причин заторов и снижения пропускной способности улицы. Чем меньше ДТП - тем меньше задержек в пути, - заявили в пресс-службе.