В какие объекты не будут впускать с "синим" статусом в Алматы в выходные

3 сентября 2021, 16:05
Фото: zakon.kz

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что алматинцы с "синим" статусом не смогут посещать объекты Ashyq в выходные дни, передает zakon.kz.

Люди с "синим" статусом не смогут посещать объекты Ashyq, за исключением:

  • объектов, осуществляющих регулярные междугородние перевозки;
  • отели, гостиницы;
  • железнодорожные вокзалы;
  • объекты образования: вузы, колледжи, интернаты;
  • общежития организаций образования.

Он отметил, что впускать по выходным в объекты будут тех, у кого есть "зеленый" статус или ПЦР-тест, сделанный в последние семь дней, либо при наличии медотвода. Также впускать будут переболевших коронавирусом в течение трех месяцев. Правило распространяется как на посетителей, так и на персонал объектов.

Согласно новому постановлению, в будние и выходные дни объекты Ashyq будут работать до 00:00, лидеры Ashyq - до 2:00.


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