В какие объекты не будут впускать с "синим" статусом в Алматы в выходные

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что алматинцы с "синим" статусом не смогут посещать объекты Ashyq в выходные дни, передает zakon.kz.

Люди с "синим" статусом не смогут посещать объекты Ashyq, за исключением:

объектов, осуществляющих регулярные междугородние перевозки;

отели, гостиницы;

железнодорожные вокзалы;

объекты образования: вузы, колледжи, интернаты;

общежития организаций образования.

Он отметил, что впускать по выходным в объекты будут тех, у кого есть "зеленый" статус или ПЦР-тест, сделанный в последние семь дней, либо при наличии медотвода. Также впускать будут переболевших коронавирусом в течение трех месяцев. Правило распространяется как на посетителей, так и на персонал объектов.

Согласно новому постановлению, в будние и выходные дни объекты Ashyq будут работать до 00:00, лидеры Ashyq - до 2:00.