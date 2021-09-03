В Алматы двое детей упали с 9 этажа

В Алматы двое детей погибли, упав с 9 этажа, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в ЖК "Премьера".

Соболезную родителям в связи с гибелью детей 3 и 5 лет в Наурызбайском районе. По предварительным данным, это произошло в результате несчастного случая. ДП поручено установить обстоятельства и провести объективное расследование. Держу на личном контроле.