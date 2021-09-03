В Алматы двое детей упали с 9 этажа

3 сентября 2021, 16:32
Фото: pixabay.com

В Алматы двое детей погибли, упав с 9 этажа, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в ЖК "Премьера".

Соболезную родителям в связи с гибелью детей 3 и 5 лет в Наурызбайском районе. По предварительным данным, это произошло в результате несчастного случая, - написал в Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Департаменту полиции поручено установить все обстоятельства случившегося и провести объективное расследование. Аким держит ситуацию на личном контроле.

В ДП Алматы сообщили, что данный факт расследуется Управлением полиции Наурызбайского района. Обстоятельства падения малышей устанавливаются.


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