Казахстан признает паспорта вакцинации семи стран

3 сентября 2021, 18:01
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов внес изменения в постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения" от 11 июня 2021 года № 28, сообщает zakon.kz.

Признать действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции, - говорится в документе.

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