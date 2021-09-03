Итоги вегетационного периода подвели в Минэкологии Казахстана

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов подвели итоги вегетационного периода, передает zakon.kz.

Этот год для южных регионов страны прошел в условиях продолжающегося маловодного цикла. Однако благодаря своевременно принятым мерам и профессиональной работе специалистов-водников удалось обеспечить отечественных аграриев поливной водой и не допустить потери урожая, - отметил министр Магзум Мирзагалиев.

Отменяется, что 97% всей поливной воды потребляют фермеры Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областей.

Учитывая прогнозируемое маловодье, с начала года совместно с Министерством сельского хозяйства проведены выезды в регионы, в ходе которых местные исполнительные органы и фермеры были заблаговременно проинформированы о потенциальных рисках и необходимости подготовки к сложному вегетационному периоду.

Как уточняется, это позволило выработать пакет действенных мер по обеспечению поливной водой.

Так, в Туркестанской области площади хлопка были сокращены на 17,9 тыс. га, в Кызылординской области риса – на 7,1 тыс. га, в Алматинской области риса - на 2,4 тыс. га. Также, с учетом ожидающегося маловодья, был разработан график очередности полива, установлены дополнительные насосы, а коллекторно-дренажные воды использовались повторно, - отметили в пресс-службе Минэкологии.

Кроме того, несмотря на то, что к началу вегетации наполняемость водохранилища "Токтогул" (Кыргызстан) составляла всего 52% от нормы, в результате переговоров со странами верховья реки Сырдарья (Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном) фермеры Туркестанской и Кызылординской областей дополнительно получили порядка 700 млн куб. м воды с водохранилищ "Токтогул" и "Бахри Точик", что на 24% больше, чем в прошлом году.

Сложная ситуация складывалась и в Шу-Таласском бассейне. Так, в текущем году в водохранилище "Кировское" (р. Талас, Кыргызстан) было накоплено воды на 20% меньше, чем в прошлом. Кроме того, в течение всего вегетационного периода из-за низкой температуры в горах наблюдалась малая приточность к водохранилищу "Орто-токой" (р. Шу, Кыргызстан). Несмотря на это, в результате неоднократных переговоров с кыргызской стороной удалось обеспечить поливной водой крестьянские хозяйства Жамбылской области.

Опыт текущего года показал эффективность принятых мер. Однако нам необходимо ускорить работы по переходу на рациональное использование воды, цифровизации водоснабжения, использованию современных водосберегающих технологий и реконструкции существующих каналов, - подчеркнул глава МЭГПР.