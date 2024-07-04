Во Дворце Независимости 4 июля 2024 года состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в начале заседания руководители делегаций подписали решение о приеме Республики Беларусь в состав Организации и предоставлении ей статуса государства – члена ШОС.

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Выступая перед участниками саммита, президент Казахстана отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений, действующий на основе "шанхайского духа" дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной поддержки.

"На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей Организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.

Он рассказал, что благодаря активной поддержке всех участников ШОС за период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС.

"Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых Антинаркотическая стратегия, План по реализации стратегии экономического сотрудничества, Соглашение в сфере охраны окружающей среды, Стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций – партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Благодаря всем этим мерам, подчеркнул он, торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается.

Особое внимание, по словам президента, казахстанское председательство уделило укреплению культурно-гуманитарных связей.

"Запущен ряд якорных проектов, которые делают "формат ШОС" еще более привлекательным. В их числе проект "Духовные святыни стран ШОС" и первый международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь ШОС". Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как заявил президент, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.

Также во время выступления Токаев обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран "шанхайской десятки". Подробнее можно прочитать по ссылке.