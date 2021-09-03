Мужчина ударил 10-летнего мальчика у подъезда из-за "этикета" в Алматы

55-летний мужчина, видимо, оказался недоволен тем, что мальчик не пропустил его в подъезд, прежде чем выйти, передает zakon.kz.

Ко мне обратился житель Алматы Асыл Тургаев. Он отправил видео, на котором видно, как мужчина схватил мальчика, после чего ребенок упал. Мы провели свою проверку и установили правонарушителя, им оказался гражданин А., 18.05.1966 г.р. По данному факту поступило заявление от гражданки Г., 27.03.1987 года рождения. Она просила принять меры в отношения вышеуказанного лица, - написал в Facebook заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Инцидент произошел первого сентября. Около 18:00, находясь у входной двери подъезда, мужчина ударил 10-летнего мальчика, нанеся ребенку телесные повреждения.

Исследование обстоятельств поручено сотрудникам ОМПС УП Ауэзовского района. Правонарушитель будет привлечен к ответственности, - резюмировал Абдрахманов.