Астанчанин пытался изнасиловать женщину на пробежке

Минувшим вечером в Нур-Султане молодой парень пытался изнасиловать женщину на пробежке, сообщает zakon.kz.

В 19:34 часов на канал "102" поступило сообщение о том, что молодой человек пытался изнасиловать женщину, после чего убежал в неизвестном направлении.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 42-летняя женщина вышла на пробежку по улице Б.Момышулы и заметила подозрительного мужчину, который шел за ней следом. Со слов потерпевшей, в руках у него было два пакета. Как стало известно позже, чтобы скрыться после содеянного он намеревался переодеться.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал женщину и повалив ее на землю, начал применять грубую силу. К счастью, прохожие услышали ее крики и поспешили на помощь. Увидев неравнодушных граждан, преступник успел скрыться.

После поступления данной информации на канал "102", для задержания злоумышленника, незамедлительно был ориентирован личный состав Департамента полиции.

В ходе изучения путей следования, подозреваемый был задержан по "горячим следам". Им оказался 20-летний молодой человек, который не имеет постоянной место работы. Женщина опознала напавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.