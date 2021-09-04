"Талибан" запретил женщинам входить на территорию промзоны в провинции Герат

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РК) запретило женщинам входить на территорию промышленной зоны в афганской провинции Герат на северо-западе страны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Промышленная зона в провинции Герат была создана в начале 2000 годов в уезде Гузара. Она считается одним из главных производственных центров в Афганистане, на территории которой расположено около 300 различных предприятий. Здесь производится множество продуктов, включая тесто, сок, мороженое, печенье, торты и безалкогольные напитки, - говорится в сообщении.

В четверг десятки активистов из Национальной ассоциации по защите прав женщин и бывших правительственных чиновников провели массовую демонстрацию в городе Герат - административном центре одноименной провинции. Ее участники потребовали сохранить социальные завоевания афганцев, которых они добились при прежнем правительстве.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.