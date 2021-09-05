Скончался известный казахстанский композитор Яков Хан

Сегодня ночью скончался известный казахстанский джазовый музыкант и композитор Яков Хан, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в facebook сообщил сын Якова Хана - Игорь. Причиной смерти стал коронавирус.

В истории музыкального искусства Казахстана Яков Хан известен как популярный джазмен, композитор, исполнитель и педагог.

Яков Хан увлекся джазом в 60-е годы. Биг-бэнд Глена Миллера из фильма "Серенада солнечной долины" произвел на молодого музыканта такое сильное впечатление, что он загорелся желанием создать свой биг-бэнд вместе с другом Тахиром Ибрагимовым. В 1968 году в корейском театре Алматы появился первый казахстанский биг-бэнд под управлением Эдуарда Богушевского, где Яков Хан был вторым дирижером. В советское время коллектив Ибрагимова и Хана гремел на всю страну.

Также он является автором серьезных классических произведений - рок-оперы "Инь-Янь", баллады для саксофона и сопрано, сонатины для фортепиано, "Степных зарисовок" для струнного квартета, одноактного балета "Амазонки", симфонической поэмы "Прерванная мелодия", которая часто исполняется Государственным симфоническим оркестром РК.

К большому сожалению, ковид продолжает забирать людей. Сегодня не стало еще одного прекрасного человека. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Якова Хана. Известный в Казахстане музыкант, композитор, джазмен оставил после себя богатое творческое наследие, гениальные оранжировки, произведения разных жанров. Долгие годы он сотрудничал с фольклорно-этнографическим ансамблем "Сазген сазы", написал для них много великолепных произведений. Очень жаль, что творческий путь этого талантливого и глубокого человека оборвался так внезапно и трагически, — написала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на своей странице в Instagram.