Известный стендапер Нурлан Сабуров рассказал о подарке от Головкина

Известный стендапер Нурлан Сабуров рассказал о боксерских перчатках, которые ему подарил Геннадий Головкин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Об этом он рассказал на Youtube-канале Kuji Podcast.
Гена подарил мне двое перчаток. Одни после боя — я вообще охе**л! И "десятки" по факту — практически как юфсишные. Я впервые увидел "десятки" профессиональные — он показал свои после боя с Деревянченко — и там не было ничего. То есть ударить кулаком будет мягче, чем этими перчатками, — поделился Сабуров.
Отметим, что Нурлан Сабуров регулярно проводит тренировки по боксу и занимается в мерче GGG.
Что касается Геннадия Головкина, то его возвращение на ринг планируется в декабре — он должен провести бой в Японии против Риоты Мураты.
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