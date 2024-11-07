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Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан

Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:32 Фото: ВКонтакте/Нурлан Сабуров
32-летний казахстанский и российский артист Нурлан Сабуров разместил новый снимок на странице в Instagram. Согласно ему, популярный комик сейчас находится на родине – в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

В кадре можно увидеть, по всей видимости, дом, в котором родился и вырос ведущий шоу "Что было дальше?", а также небольшой участок детской площадки.

Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:32

Фото: Instagram/stories/nurlan__saburov

Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске. После окончания школы переехал в Екатеринбург, чтобы получить высшее образование в Уральском федеральном университете на факультете физкультуры. В 2014 году Сабуров переехал вместе с семьей в Москву, уже выступая на телевидении в качестве резидента шоу "Stand Up".

23 октября 2024 Сабуров впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети. Тогда он анонсировал сольный концерт.

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