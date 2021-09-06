Велогонщик из Казахстана стал призером чемпионата мира среди юниоров

6 сентября 2021, 06:50
Фото: Instagram kcf.kz

Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Курдиди финишировал на третьем месте в гите 1000 метров и выиграл "бронзу". Первое и второе места разделили спринтеры из России и Германии.

Поздравляем Кирилла с блестящим результатом! — пишет Instagram-аккаунт Казахстанской Федерации велоспорта.

Напомним, чемпионат мира среди юниоров по велоспорту на треке проходил с 1 по 5 сентября в Каире (Египет). Ранее бронзовую медаль на мировом первенстве также выиграла казахстанская велогонщица Юлия Голубкова.


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