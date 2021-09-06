Погоня полицейских в Туркестанской области за погрузчиком попала на видео 

В социальной сети распространяется видеозапись, на которой полицейские принудительно снимают водителя с грузоподъемной автомашины, сообщает zakon.kz.

Полицейским поступило сообщение о том, что 5 сентября по улице С. Ерубаева погрузочная автомашина нарушает ПДД, а сам водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Получив информацию, автоэкипаж патрульной полиции МПС УП Туркестана прибыл на место происшествия.

При остановке автотранспорта, нарушившего ПДД, водитель, не подчиняясь законным требованиям, попытался скрыться на улицах города. Стражи порядка остановили пытавшуюся скрыться автомашину путем создания преград, а затем принудительно отстранили водителя от управления, - сообщили в ДП Туркестанской области.

Нарушителем оказался местный житель. В отношении него составлены административные протоколы по 5 статьям КоАП РК. Его привлекли к ответственности по 5 статьям КоАП РК: ст. 595 (Нарушение правил маневрирования), ст. 606 (Создание аварийной ситуации), ст. 599 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 613 (Неповиновение законным требованиям) и ст. 608 (Управление автотранспортом в состоянии опьянения).