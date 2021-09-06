Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления энергетиков

Врач-диетолог рассказала, как влияет на организм ежедневное употребление энергетических напитков, передает zakon.kz.

По словам специалиста, в энергетиках высокие дозы стимулирующих веществ: кофеина, гуараны, женьшеня, таурина. Эффект от таких напитков длится около трех-четырех часов: затем наступает еще большая усталость.

Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимулирующий эффект обеспечивается, в основном, за счет внутренних резервов организма. Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное – чревато проблемами с нервной системой: депрессиями и подавленностью, – приводит слова диетолога Ольги Кораблевой РИА Новости.

Врач предупреждает – энергетики могут дополнительно нагружать сердечную мышцу, поэтому не следует смешивать их с кофеином, алкоголем, употреблять их после тяжелой физической работы или спортивных нагрузок.

Бесконтрольное употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Напиток — газированный, в больших дозах способен повышать кислотность желудка, вызывать вздутие живота и диарею, – предупредила специалист.