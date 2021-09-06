Матч Бразилия – Аргентина скандально завершен на седьмой минуте

Отборочный матч к чемпионату миру-2022 в южноамериканской зоне между командами Бразилии и Аргентины сорван местными властями, передает zakon.kz.

Долгожданная игра, которую ждали фанаты по всему миру, был остановлен в самом его начале. Причиной стало несоответствие необходимых документов по стандартам COVID-19, у четырех игроков сборной Аргентины.



Фото: instagram.com / neymarjr

Футболисты команды Аргентины Мартинес, Буэндия, Джованни и Ромеро должны были находиться на двухнедельном карантине. Все четверо представляют Английскую премьер лигу. Они были предупреждены перед матчем, представителями министерства здравоохранения Бразилии, сообщает официальный сайт antigo.anvisa.gov.br.



Фото: instagram.com / leomessi

Местные власти предупредили полицию о данной ситуации, и полицейские уже во время матча вышли на поле, чтоб разобраться в этом инциденте. Арбитру пришлось остановить игру, а гости всей командой покинули футбольное поле.



Фото: instagram.com / leomessi

Это катастрофа, мы прибыли в Сан-Паулу три дня назад, почему санитары до этого молчали, а вышли во время матча.

Бразильская конфедерация футбола просит извинения за данный инцидент. Тем более, что футбольные функционеры предварительно получили согласие на участие этих игроков в матче. Но, по неизвестным причинам агентство по санитарному надзору в последний момент решило по-своему, - капитан и главная звезда аргентинцев Лео Месси высказал свое мнение об этой ситуации.

В данный момент матч перенесен до неопределенного срока, идут разбирательства на разных уровнях.

Куандык Шынасилов