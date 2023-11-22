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Аргентина в скандальном матче обыграла Бразилию в отборе ЧМ-2026

Футбол ЧМ-2026 Победа Фото: Instagram/afaseleccion
В Южной Америке состоялись очередные матчи квалификационного раунда мирового первенства 2026 года. Аргентинцы в гостях переиграли бразильскую дружину со счетом 1:0. Начало встречи было отменено из-за драки фанатов и полиции, сообщает Zakon.kz.

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Победу гостям принес единственный мяч в исполнении защитника португальской "Бенфики" Николаса Отаменди. "Пентакампионы" заканчивали данный поединок вдесятером, с поля был удален полузащитник Жоэлинтон.


Встреча принципиальных соперников началась скандально с опозданием на 27 минут. При исполнении гимнов обеих команд началась стычка болельщиков с участием полиции. В этот момент лидер чемпионов мира Лионель Месси призвал своих коллег покинуть поле. Матч вскоре был возобновлен, итогом которого стала победа аргентинского коллектива.

После этого успеха команда Месси продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу в южноамериканской зоне, имея в своем активе 15 очков. За ней следуют Уругвай (13) и Колумбия (12). А вот бразильцы опустились на 6-ю строчку с 7 баллами. 

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