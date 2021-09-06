Доллар подорожал после выходных

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,21, поднявшись сразу на 1,50 тенге, передает zakon.kz.

Курс евро также существенно вырос.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,9-427,3 тенге, евро – 506,3-508,3 тенге, рос. рубль - 5,77-5,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 6 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,25%, составив $68,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 1,31% — до $71,66 за баррель.