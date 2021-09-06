Проект о путешествиях запустят в Казахстане

К 30-летию независимости Казахстана группа документалистов снимет серию фильмов о природе и культуре страны. Проект поддержали госорганы и международные организации, передает zakon.kz.

Цель проекта "Неизведанный Казахстан" - показать страну. Путешественники посетят заповедные и сакральные места Казахстана, познакомятся с достопримечательностями каждой местности. Планируется снять 20 серий, хронометраж которых составит 20 минут. Но одна серия будет 40-минутной для участия в фестивалях.

Проект рассчитан на внутренний рынок, но создатели не исключают, что им заинтересуются зарубежные каналы. Поэтому серии будут на трех языках: казахском, русском, английском.

В экспедиции примут участие 12 человек. 10 сентября они выедут в Восточный Казахстан.

Первым будет сюжет о Семипалатинском ядерном полигоне. Вы же знаете, что прошло 30 лет со дня указа Елбасы о закрытии ядерного полигона. (Мы покажем. - Ред.), как люди живут, немножко напомним про это, - рассказал Рафаэль Гасанов, глава Indiga production.

Перед тем, как приступить к работе, ряд писем с просьбой о поддержке были направлены в госорганы Казахстана и международные организации. К примеру, серию о полигоне поддержала Организация Объединенных Наций. Также проект поддержали высшее руководство страны, чиновники из профильных ведомств и агентств, спонсоры.

В списке мест, которые путешественники планируют посетить, Экибастузская ГРЭС, резиденция Абылай-хана, лагерь АЛЖИР, городище Сайрам, урочище Бозжира и др.

Наша цель - не только показать природу Казахстана, но и на этих фильмах воспитать в молодежи патриотизм, чтобы они ценили, любили и берегли свою землю, - сказал Рафаэль Гасанов.