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Законодательство РК

В Казахстане запустят пилотный проект по заочному установлению инвалидности

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Минтруда планирует запустить пилотный проект по оказанию госуслуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности или определение необходимых мер социальной защиты" при врожденных и приобретенных анатомических дефектах и т. д", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект "О запуске пилотного проекта об особом порядке формирования формы № 031/у и проведения медико-социальной экспертизы для оказания государственной услуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности или определение необходимых мер социальной защиты" при врожденных и приобретенных анатомических дефектах, болезни Дауна, заболевании мукополисахаридоз", – говорится в документе.

Также разработан алгоритм оказания госулуги.

Лечащий врач медицинской организации по месту прикрепления пациента при поступлении данных стационарных выписок в случае врожденных и приобретенных анатомических дефектов (отсутствие или ампутация конечности), при подтверждении наличия стойких нарушений функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами:

проводит проверку данных пациента в МИС посредством интеграции:

  • с информационной системой Министерства юстиции (ИС МЮ РК) "Государственная база данных физических лиц" в части получения сведений о статусе дееспособности, адресе регистрации пациента, данных документов, удостоверяющих личность;
  • с информационными системами Министерства здравоохранения (ИС МЗ РК) в "Регистр прикрепленного населения" в части получения сведений о медицинской организации и дате прикрепления пациента;
  • с ИС МЗ РК в "Электронный регистр диспансерных больных" в части получения сведений о пациенте, дате постановки на "Д" наблюдение с историческими данными и нозологиями по коду МКБ 10;
  • с ИС МЗ РК в "Электронный регистр стационарных больных" в части получения сведений о пролеченном случае;
  • с Базы мобильных граждан в части получения сведений о регистрации номера абонентского устройства сотовой связи пациента или его представителя.

После чего врач:

  • уведомляет пациента о направлении формы № 031/у на ВКК и необходимости направления ответа на sms-сообщение о согласии на сбор и обработку персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну пациента, необходимых для установления инвалидности и/или степени утраты трудоспособности или определения необходимых мер социальной защиты;
  • получает от пациента или его представителя ответ о согласии.

После проверки данных пациента лечащий врач формирует форму № 031/у и направляет на рассмотрение ВКК медицинской организаций с приложенными подтверждающими документами:

  • биометрические данные пациента;
  • заключение рентгенографии пораженной конечности;
  • при хирургической ампутации – код операции;
  • выписка из истории стационарного пациента с отражением хода операции, в том числе уровня ампутации.

Форма № 031/у после утверждения ЭЦП председателя ВКК медицинских организаций в автоматизированном режиме передается посредством МИС и ИС МЗ РК через ШЭП МЦРИАП в ИС МТСЗН.

В документе также предусмотрен особый порядок формирования формы № 031/у и проведения МСЭ при синдроме Дауна, при заболевании мукополисахаридоз.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 июня.

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