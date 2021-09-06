Медработник выдавал фиктивные паспорта вакцинации в Уральске 

В Уральске медработник выдавал фиктивные паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день Агентством по финансовому мониторингу по фактам подделки паспортов вакцинации начато 26 досудебных расследований в 13 регионах страны. Уголовная ответственность грозит 86 лицам.

За изготовление и распространение поддельных паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестирования предусмотрена уголовная ответственность как для изготовителей, так и для заказчиков.

Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле "Вакцинация" Министерства здравоохранения РК за денежное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Было выдано более 15 фиктивных паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как рассказали в АФМ РК, основная масса заказчиков – это работники дошкольных организаций и сферы торговли.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



