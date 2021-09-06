Ученые обновили штаммовый состав вакцины QazVac

Штамм "Ухань" в вакцине QazVac заменят на "Дельта"- штамм. Об этом сообщила на брифинге в СЦК разработчик казахстанской вакцины QazVac, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила Закарья, по поручению правительства работы с "дельта"-штаммом были начаты в самом начале, когда этот штамм зашел на территорию Казахстана.

Доклинические исследования полностью проведены на животных. Замена штаммового состава в нашей вакцине показала на животных высокий результат. На сегодня мы направили в Министерство здравоохранения и с ними вплотную работаем над заменой штаммового состава следующей партии вакцины. Минздрав, понимая эту сложную ситуацию, идет на беспрецедентный шаг - не советуясь с ВОЗ, по опыту с гриппозными вакцинами в ближайшие дни нам выдаст официальное разрешение на замену штаммового состава "дельта". "Ухань" мы будем менять на "дельта"-штамм, который показал очень высокий результат, - сказала она.

При этом гендиректор института добавила, что два месяца назад все необходимые испытания провели, так как без испытаний вводить в оборот вакцину с измененным штаммом не разрешается.

Это жесткие требования. Далее эти требования мы после доклинических исследований, как всегда, испытали на себе. Первая линия защиты - это наши ученые, которые идут на этот риск. Риск оправдал ожидания, получена хорошая вакцина, которая в скором времени будет поставлена и произведена, - заключила Закарья.

Оксана Скибан, Нур-Султан