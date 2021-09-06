Ваш ДГД: Как получить QR-код предпринимателям в сфере торговли

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Cегодня я хотел бы рассказать вам о пилотном проекте по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра.
С 1 января 2021 года по 1 января 2023 года действует пилотный проект по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра, правила которого реализованы приказом министра финансов от 24 декабря 2020 года за № 1232.
Этот проект распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптово-розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов.
Визуальный осмотр является иной формой государственного контроля, предусматривающий осмотр территорий крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов должностными лицами органов госдоходов с применением спецсредств видео фиксаций, фото фиксаций по жалобам, поступившим в органы госдоходов.
В рамках пилотного проекта налогоплательщикам, подпадающим под него, присваивается штрих-код.
Проведение визуального осмотра осуществляется при наличии жалоб, поступивших в органы госдоходов по следующим вопросам:
- отсутствия постановки на регистрационный учет в ОГД при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Республики Казахстан;
- нарушения порядка применения контрольно-кассовой машины ККМ;
- отсутствия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек (POS-терминала);
- отсутствия лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.
Порядок проведения пилотного проекта
Согласно порядку проведения визуального осмотра, налогоплательщики в течение 10 рабочих дней с даты начала пилотного проекта получают штрих-код на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов путем ввода в активное окно ИИН или БИН, а также регистрационный номер контрольно-кассовой машины.
Полученный штрих –код размещается в местах нахождения ККМ.
Штрих-код содержит в себе следующую информацию:
- ИИН БИН;
- полное наименование налогоплательщика;
- адрес местонахождения налогоплательщика;
- наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключение5м деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства;
- регистрационный номер ККМ;
- статус налогоплательщика (действующий, бездействующий, приостановление деятельности).
Вынесение решения органа госдоходов
Основанием для вынесения решения органа государственных доходов является неустранение нарушений, выявленных ранее проведенным визуальным осмотром.
Решение содержит сведения о:
- наименовании налогоплательщика;
- адресе проведения визуального осмотра;
- должностных лицах органов госдоходов, на которых возложена обязанность на проведение визуального осмотра;
- сроке проведения визуального осмотра.
Решение размещается на Интернет-ресурсе органов государственных доходов на три рабочих дня до начала срока проведения визуального осмотра, указанного в решении.
Срок обжалования составляет 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику акта визуального обследования.
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