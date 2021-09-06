Казахстан увеличит количество авиарейсов в Турцию

Количество рейсов из Казахстана в Турцию станет больше, сообщает zakon.kz.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии.

Так, начиная с середины сентября 2021 года (Air Astana с 17 сентября, Turkish Airlines с 25 сентября) авиакомпания Air Astana и Turkish Airlines планируют увеличить частоту полетов по маршруту Алматы – Стамбул с 2 до 3 рейсов в неделю, - отметили в сообщении КГА.

Также, с 22 сентября авиакомпания SCAT планирует начать полеты по маршруту Актобе – Стамбул с частотой 2 рейса в неделю.

Дальнейшее увеличение рейсов в Турцию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Турции.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.