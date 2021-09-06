В Казахстане в шесть раз увеличат компенсацию за сдачу крови

Министерство здравоохранения РК подготовило изменения в правила, критерии и размеры выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на возмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови или его компонентов на безвозмездной основе, сообщает zakon.kz.

В частности, увеличивается размер денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови или его компонентов на безвозмездной основе.

Теперь он будет составлять 1,5 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

В этом году сумма компенсации составит 4,375 тенге.

Ранее компенсация за дачу крови и ее компонентов, независимо от вида и объема, составляла 0,25 МРП - 729 тенге.

Как говорится в пояснительной записке, низкая компенсация (0,25 МРП) является серьезным дискредитирующим фактором, оказывая негативное влияние на социальный статус доноров крови. Помимо этого, усиление пропаганды донорства, вызываемое острой нехваткой добровольных доноров, увеличивает негативный ответ в казахстанском обществе. В связи с этим за последние 5 лет статистика зарегистрированных доноров сократилась на 30%.

Для сравнения, в России денежная компенсация безвозмездному донору составляет порядка 1200 руб ≈ 6800 тг, в Беларуси предоставляется 31,55 бел.руб ≈ 5 045 тг, в Германии общая потребность в донорах восполняется в университетских клиниках, где за одну донацию помимо бесплатного питания можно получить до 40 евро ≈ 20 200 тг.

Согласно рекомендациям ТОО "ОО Казахская академия питания" доноры в день сдачи должны получать пищевой рацион, продуктовый набор которого позволяет получать порядка 4790 ккал или в переводе на денежный эквивалент - 1,5 МРП.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 сентября.