Повышение тарифа на электроэнергию: некоторым алматинцам увеличат компенсацию

В Алматы увеличат компенсацию для социально уязвимых слоев населения (СУСН) в связи с повышением тарифа на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принято на внеочередной XI сессии маслихата города.

"Для оказания дополнительной поддержки социально уязвимым гражданам в связи с повышением коммунальных тарифов размер компенсации будет повышен с 1 ноября 2023 года – с 0,5 МРП (1725 тенге) до 0,6 МРП (2070 тенге)", – говорится в сообщении 1 декабря 2023 года.

Корректировка потребовалась после повышения тарифа на электроэнергию с 1 ноября этого года:

для юридических лиц – на 1,2% за 1 кВтч,

для физических лиц – на 7% за 1 кВтч.

Ранее компенсация для алматинцев категории СУСН в 0,5 МРП была утверждена маслихатом в августе 2023 года, поскольку в июле повысились тарифы на коммунальные услуги.

Социальная помощь для компенсации повышения тарифов выплачивается по заявлению граждан.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин пояснил, что повышение тарифа, по расчетам ДКРЕМ, увеличивает стоимость услуг для физлиц в среднем на 315,6 тенге. Пересмотр размера компенсации позволяет увеличить социальную помощь на 345 тенге на жилище.

Депутаты поддержали предложение акимата. Срок оказания социальной помощи будет продлен до 30 июня 2024 года. При этом, в случае: если услугополучатель является получателем социальной помощи по состоянию на 31 декабря 2023 года, то ему будет назначаться социальная помощь без обращения,

а лицам, обратившимся после 31 декабря 2023 года, социальная помощь будет назначаться и выплачиваться с месяца подачи заявления.

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Отметим, что повышение тарифов проводится в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" для снижения износа коммунальных сетей города и снижения рисков аварий и перебоев в оказании комуслуг. Подробности по ссылке выше.